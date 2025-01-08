شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: القيادة الحكيمة للرئيس السيسي أساس تحصين المجتمع من الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب زكى عباس، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى حققت نجاحا كبيرا فى مواجهة الشائعات التى تستهدف زعزعة استقرار الوطن، مضيفا أن القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى هى الأساس فى تحصين المجتمع من مخاطر هذه الشائعات وبناء الجمهورية الجديدة على أسس قوية ومستدامة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر تواجه منذ سنوات تحديات كبيرة فى مجال نشر الأخبار الزائفة، والتى تهدف إلى إضعاف الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، إلا أن الجهود المتواصلة التى تبذلها الحكومة والأجهزة المعنية، بتوجيهات من الرئيس السيسى، نجحت فى التصدى لهذه المحاولات المغرضة، عبر تعزيز الوعى المجتمعى وتقديم المعلومات الصحيحة للمواطنين بشكل دورى وشفاف.

وأكد النائب زكى عباس، أن بناء الجمهورية الجديدة يستند إلى رؤية شاملة تشمل جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهو ما يضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة.



وتابع عضو مجلس النواب، أن الجمهورية الجديدة تقوم على أساس تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال تنفيذ مشروعات قومية ضخمة مثل مشروع "حياة كريمة" الذى يسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية.

وشدد النائب زكى عباس، أن الجمهورية الجديدة التى يبنيها الرئيس السيسى ليست فقط إطارًا للتنمية الاقتصادية، بل هى أيضًا نموذج لتعزيز قيم المواطنة، والمساواة، والعدالة الاجتماعية.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية نجحت فى تحويل التحديات إلى فرص للتقدم والازدهار، ما يعكس قدرة القيادة السياسية على قيادة السفينة بأمان نحو مستقبل أفضل.



واختتم النائب زكى عباس، بيانه بدعوة المواطنين إلى الاستمرار فى دعم الدولة ومؤسساتها فى مواجهة الشائعات، والالتفاف حول القيادة السياسية لتحقيق المزيد من الإنجازات فى مسيرة بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق طموحات الشعب المصري.