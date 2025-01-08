شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح والنهضة: تقرير حصاد حقوق الإنسان 2024 يبرز تقدما ملموسا بالملف والان مع تفاصيل الخبر

قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن تقرير "حصاد حقوق الإنسان فى مصر 2024"، الصادر عن أمانة السياسات العامة بالحزب، يُبرز تقدمًا كبيرًا فى مجالات حقوق المرأة والشباب وذوى الإعاقة، مع التركيز على أهمية المراجعة الدورية الشاملة الرابعة (UPR) التى ستنعقد قريبًا. قال عبد العزيز: "إن مصر حققت خطوات ملموسة على طريق تحسين حقوق الإنسان، مدعومة ببرامج مثل مشروع حياة كريمة الذى ساهم فى تثقيف رقمى لأكثر من 17 ألف امرأة فى 20 محافظة".

وأشار عبد العزيز إلى أن التقرير وثّق استفادة أكثر من 5 ملايين امرأة من تمويل المشروعات متناهية الصغر، مما يعكس توجه الدولة لدعم التمكين الاقتصادى للمرأة. وأضاف: "هذه الإنجازات تأتى فى إطار السعى لتحقيق التوازن بين تعزيز حقوق الإنسان ومتطلبات الأمن القومى، وهو تحدٍ أساسى تواجهه العديد من الدول."

وأكد عبد العزيز، أن المرحلة المقبلة تستدعى التركيز على سد الفجوات الحقوقية، مثل زيادة التوعية فى المناطق الريفية وتحسين حقوق كبار السن. وأوضح أن المراجعة الدورية الشاملة تمثل فرصة مهمة لمصر لتقديم إنجازاتها ومناقشة التحديات بشفافية.

واختتم تصريحه بالدعوة إلى تنفيذ التوصيات الواردة فى التقرير، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدنى لضمان تحقيق تقدم مستدام فى هذا المجال.