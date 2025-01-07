قوى الأمن عمّمت أوصاف جثّة سيّدة تعرّضت للصدم على المسلك الغربي لأوتوستراد الرميلة

أعلنت المديريّـة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلـي، أنه "بتاريخ 18-11-2024، عُثر على جثّة امرأة مجهولة الهويّة نتيجة تعرّضها للصّدم في محلّة أوتستراد الرميلة، المسلك الغربي باتّجاه صيدا (مقابل مطعم صونيا بالاس)، يُعتقد أنّها من التّابعية الإثيوبيّة، ولغاية تاريخه لم يحضر أحدٌ للسّؤال عنها".

وفي التفاصيل، أوضحت المديرية، نها "في العقد الخامس من العمر، ذات بشرة سمراء، لون الشّعر والعنين أسود، طول قامتها /165/ سنتمتراً تقريباً، ترتدي بنطال “أسود مرقّط”، وسترة سوداء".

وطلبت مِمَّن يعرف عنها شيئاً، الاتّصال بمفرزة بيت الدين القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة على أحد الرقمَين: 300216-25 أو 300187-25 تمهيداً لاستلام الجثّة.