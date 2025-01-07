الجيش: وصول طائرة تحمل مساعدات من السلطات الإيطالية

أعلنت قيادة الجيش، في بيان، أنه "بتاريخ 7 /1 /2025، وصلت إلى مطار بيروت طائرة تحمل مساعدات إنسانية مقدمة هبة من السلطات الإيطالية للجيش اللبناني. جرى تسلّم الهبة بحضور الملحق العسكري الإيطالي العقيد Luigi Dore".

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