وديع الخازن عزى مارين لوبن بوفاة والدها: كان صاحب رؤية واضحة في الدفاع عن قناعاته

أبرق الوزير السابق وديع الخازن، إلى رئيسة "الجبهة الوطنية" في فرنسا النائبة مارين لوبن، معزيا بوفاة والدها جان ماري لوبن.

وقال في البرقية:"ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة والدكم جان ماري لوبن، الشخصية السياسية البارزة التي تركت بصمة كبيرة في تاريخ ال​سياسة​ الفرنسية".

وأضاف "لقد كان والدكم رجلا سياسيا من الطراز الأول، كرس حياته للدفاع عن السيادة الوطنية والهوية الثقافية الفرنسية. من خلال تأسيسه حزب الجبهة الوطنية عام 1972، قاد مشروعا سياسيا هدف إلى تعزيز الخصوصية الوطنية ومواجهة التحديات التي رآها تهدد هوية فرنسا. طيلة مسيرته الطويلة، عرف بشجاعته في التعبير عن آرائه، وواجه بمثابرة القضايا الحساسة التي أثارت الجدل وأثرت بعمق في الساحة السياسية".

وذكر أنّ "لوبن كان صاحب رؤية واضحة في الدفاع عن قناعاته، حيث نادى بسياسات صارمة تجاه الهجرة، ودافع بقوة عن القيم الفرنسية التقليدية، كما عارض بشدة العولمة والتأثيرات الأجنبية التي اعتبرها تهديدا للسيادة الوطنية. رغم الانتقادات العديدة التي وجهت إليه، استطاع أن يؤسس قاعدة شعبية واسعة وأن يحدث تغييرا ملموسا في مواقف الناخبين الفرنسيين تجاه قضايا الهجرة والهوية الوطنية".