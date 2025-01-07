قائد الجيش التقى عبدالمسيح وسفير لبنان في بريطانيا ورئيس الجامعة الأميركية في بيروت

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة النائب أديب عبد المسيح وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد. كما استقبل سفير لبنان في المملكة المتحدة رامي مرتضى.
كذلك استقبل رئيس الجامعة الأميركية في بيروت البروفيسور فضلو خوري، وجرى التداول في سبل التعاون بين الجيش والجامعة.
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