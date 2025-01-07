شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات حزب الريادة تهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد.. وتؤكد: حب الوطن يجمعنا والان مع تفاصيل الخبر

زار وفد حزب الريادة برئاسة الدكتور طارق حلوة، نائب رئيس الحزب، المقر البابوى، لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

حضر الزيارة الدكتور طارق حلوة نائب رئيس الحزب، والدكتور سراج عليوة أمين تنظيم الحزب، والمستشار يوسف علاء الدين أمين القيم والشئون القانونية بالحزب، والصحفي إسلام عبد الرحيم رئيس قطاع الإعلام بالحزب.

وتقدم الوفد بخالص التهنئة القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد متمنياً لجميع الأخوة المسيحيين أعياد ومناسبات سعيدة.

وأكد الوفد أن عيد الميلاد المجيد ليس مجرد مناسبة دينية فحسب، بل هو عيد وطني يعبر عن تلاحم الشعب المصري بكل أطيافه وأن مصر، بتنوعها الديني والثقافي، هي نموذج يحتذى به في العالم كله.

ودعا وفد حزب الريادة الله عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن يعم علينا جميعاً الأمن والأمان والسلام في ربوع مصر.