شكرا لقرائتكم خبر عن حوارا مفتوح بالصحفيين حول "نزع الألغام فى المنطقة العربية" السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

تستضيف لجنة الشؤون الخارجية والعربية بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفى حسين الزناتى، أسامة القصيبى، مدير عام مشروع "مسام" لنزع الألغام، فى حوار مفتوح حول موضوع "نزع الألغام فى المنطقة العربية.. بين المخاطر والتنمية"، السبت المقبل 11 يناير.



وأشار حسين الزناتى، إلى أن اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على التحديات الكبرى التى تشهدها المنطقة العربية جراء الألغام المزروعة فى العديد من الدول العربية نتيجة الحروب والصراعات المسلحة، مثل اليمن وسوريا وليبيا والعراق، كما يتناول الحوار جهود مشروع "مسام"، الذى يُعد أحد أكبر المشاريع الإنسانية المتخصصة فى إزالة الألغام، ويعرض الاستراتيجيات المتبعة لتخفيف المخاطر الناجمة عن هذه الألغام التى تهدد حياة المدنيين، وتعطل عملية التنمية فى تلك المناطق.



وأضاف الزناتى، أن هذه الفعالية تأتى فى وقت حساس تتزايد فيه الدعوات على المستويين المحلى والدولى لإنهاء معاناة ضحايا الألغام والمساهمة فى إعادة تأهيل المناطق المتضررة.



وتابع الزناتى، أن الحوار المفتوح سيناقش الحضور دور الإعلام فى نشر الوعى حول خطورة الألغام وضرورة دعم المبادرات الإنسانية التى تستهدف نزعها وإعادة الحياة إلى الأراضى الملوثة بها.