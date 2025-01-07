وفاة السياسي اليميني الفرنسي جان ماري لوبن عن 96 عاما

توفي جان ماري لوبن الشخصية التاريخية لليمين المتطرّف الفرنسي، والذي وصل إلى نهائيات الانتخابات الرئاسية في العام 2002، عن عمر يناهز 96 عاما في منطقة باريس، في مستشفى نقل إليه قبل أسابيع.
وقالت عائلته في بيان تلقته وكالة فرانس برس إنّ "جان ماري لوبن توفي ظهر الثلاثاء، محاطا بأفراد الأسرة".
وأعلن قصر الإليزيه في بيان أن لوبن كان "شخصية تاريخية لليمين المتطرف" الفرنسي، وأصبح "دوره في الحياة العامة لبلادنا منذ نحو سبعين عاما... جزءا من التاريخ".
وكانت ابنته مارين لوبن على متن طائرة عائدة إلى باريس من أرخبيل مايوت الفرنسي في المحيط الهندي الذي زارته تضامنا بعد مرور الإعصار تشيدو المدمر.
وانسحب مؤسس الجبهة الوطنية، التي سُميت فيما بعد التجمع الوطني، تدريجيا من الحياة السياسية اعتبارا من عام 2011، عندما تولت ابنته مارين لوبن رئاسة الحزب.
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