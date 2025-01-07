سفر احتفل بالقداس الإلهي بعيد الغطاس في كنيسة مار جرجس

احتفل راعي أبرشيّة زحلة للسريان الأرثوذكس المطران مار يوستينوس بولس سفر بالقداس الإلهي صباح عيد الغطاس في كنيسة مار جرجس.

وخلال كلمته شرح المطران سفر مناسبة "العيد والأبعاد اللاهوتية للعيد الذي يسمّى أيضاً عيد الظهور الإلهي"، كما هنأ أيضاً "الإبن الروحي جورج جميل مطلي الذي وقع عليه الاختيار ليكون إشبين المسيح حسب طقس كنيستنا السريانية الأرثوذكسية".

وكما احتفل أيضًا بالقداس الإلهي مساء العيد في كنيسة السيدة يعاونه الأب جورج بحي والشمامسة وجوقة الكنيسة، وأقيمت رتبة تقديس المياه كما سبق وفعل في كنيسة مار جرجس صباحًا.

هذا، وقد عايد بالعيد خاصةً "الإبن الروحي جورج حنا عبي الذي وقع عليه الاختيار ليكون إشبيناً للمسيح".