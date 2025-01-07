الحشيمي: في حال لم يتم التوافق على قائد الجيش فسندخل بأسماء مقبولة دوليًا وغدًا هناك اجتماع لتثيبت مرشحنا

أشار النائب بلال الحشيمي، في حديث للـ"LBCI"، الى أننا "صوّتنا لجهاد أزعور على مدى 12 جلسة وفي جلسة الخميس ما زالت التشاورات قائمة ولكنني ضد مخالفة الدستور والتجارب السابقة أبدى إلى المزيد من التعطيل ولا نريد هذا ونحتاج إلى تلاقي الجميع حول رئيس موحّد".

ولفت الحشيمي، الى أنه "في حال لم يتم التوافق على قائد الجيش فسندخل بأسماء مقبولة دوليًا وغدًا هناك اجتماع لتثيبت مرشحنا"، مضيفاً "لن أعطل النصاب وسأشارك في الجلسة حتى انتخاب رئيس حتى لو المعارضة عطلت".

وقال "على الرئيس أن يأخذ توافقا داخليًا وخارجيًا والمعيار هو في أن نتوافق مع القوى الموجودة لمصلحة البلاد".