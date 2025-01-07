"الدستوري" أبطل القانون المتعلق بإعادة إحياء ولاية أعضاء مجلس القضاء المنتهية وتمديد سن التقاعد للقاضيين إبراهيم والحجّار

أبطل المجلس الدستوري في جلسة عقدها بحضور كامل أعضائه وغياب القاضي عمر حمزة بداعي المرض القانون 327 المتعلق بتنظيم القضاء العدلي القرار رقم 1/25 تاريخ 7-1-2025 وإعادة إحياء ولاية أعضاء مجلس القضاء الأعلى المنتهية وتمديد سن التقاعد للقاضيين إبراهيم والحجّار.

وتجدر الإشارة انه كان قد طعن بهذا القانون أربعة مراجعات من كتل نيابية مختلفة.

وفي السياق، أفادت "المفكرة القانونية" أحد الجهات المشاركة في صياغة أحد الطعون المقدّمة في دستورية القانون، "ان المجلس الدستوري أصدر اليوم، قرارا بإبطال القانون 327/2024 الخاص بتجديد تعيين 5 من أعضاء مجلس القضاء الأعلى المنتهية ولايتهم فضلا عن تمديد سن تقاعد عدد من القضاة على أساس شروط اعتباطية، منهم النائب العام المالي علي إبراهيم والنائب العام التمييزي بالتكليف جمال الحجّار".

وأشارت "المفكرة" الى انه كان تمّ تقديم أربعة طعون في القانون، "حيث شارك في صياغة الطعن الأوّل نادي قضاة لبنان والمفكرة القانونية، بالتعاون مع النوّاب حليمة القعقور ونبيل بدر والياس جرادي وبلال الحشيمي وعماد الحوت وميشال دويهي وسينتيا زرازير ومارك ضو وأديب عبد المسيح و فؤاد مخزومي وشربل مسعد".

يضاف إلى ذلك طعن ثان قدّمه النوّاب بولا يعقوبيان وإبراهيم منيمنة وياسين ياسين وغسان سكاف وإيهاب مطر وميشال ضاهر وفريد البستاني وملحم خلف ونجاة عون صليبا وفراس حمدان. يضاف إلى ذلك طعنان قدّمتهما كتلنا لبنان القوي والجمهورية القوية.