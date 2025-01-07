مكاري بعد الجلسة الحكومية: زيارة قريبة إلى سوريا برئاسة ميقاتي والقرار صدر في ترحيل القرضاوي إلى الإمارات

كشف وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، خلال تلاوته مقررات الجلسة الوزارية، أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أكّد في كلمة أنّه اتفق مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع خلال اتصال "على دوام التواصل بما فيه مصلحة لبنان وسوريا والمنطقة".

ولفت إلى أنّه "سيكون هناك زيارة قريبة إلى سوريا برئاسة ميقاتي".

كما أعلن مكاري أنّه "صدر القرار في ترحيل الموقوف عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات".