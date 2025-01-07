شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن يتلقى العزاء فى وفاة الراحل جلال الهريدى غدا والان مع تفاصيل الخبر

يتلقى حزب حماة الوطن، العزاء في وفاة الراحل الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، عضو مجلس الشيوخ، ومؤسس سلاح الصاعقة المصرية، غدا الأربعاء عقب صلاة المغرب، بمسجد المشير طنطاوي قاعة السلام.

يأتي ذلك بعدما شيع قيادات حماة الوطن، مع أهله ومحبيه، الراحل اليوم، في جنازة عسكرية، شارك فيها العديد من رموز المجتمع المصري، بحضور عددا من القيادات التنفيذية والتشريعية.

وغيب الموت الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، بعد رحلة عطاء شهد بها الجميع في كافة المناصب التي تولاها، ليترك خلفه أثرا سيظل باقيا في خدمة وطنه.