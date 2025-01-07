شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجبهة الوطنية يهنىء أقباط مصر بعيد الميلاد المجيد.. ويؤكد: مصر ستبقى قوية بشعبها المتماسك والان مع تفاصيل الخبر

يتقدم حزب الجبهة الوطنية بخالص التهاني للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد داعيا الله عز وجل أن يعم السلام والمحبة في وطننا الغالي وأن نظل دائمًا يدا واحدة وقلبا واحدا.

وأكد حزب الجبهة الوطنية أن عيد الميلاد المجيد هو مناسبة للتأكيد على قيم الوحدة والمحبة التي تجمعنا و أن شعار الحزب " مصر للجميع " إنما ينبع من ثقة راسخة بأن وحدة مصر بمسلميها ومسيحيها وتماسكهم هو سر قوة وعظمة مصر التي ستبقى دائما وأبدا وطنا كريما لكل أبنائها .

كما أكد حزب الجبهة الوطنية أن مصر عصية على الانقسام لأن قوتها تنبع من نسيجها الواحد الذي يجمع مسلميها وأقباطها في حب ووئام وتستمد عظمتها من وحدة أبنائها الذين ينسجون معا قصة.



وفد حزب الجبهة الوطنية



وفد حزب الجبهة الوطنية



وفد حزب الجبهة الوطنية



وفد حزب الجبهة الوطنية



وفد حزب الجبهة الوطنية



وفد حزب الجبهة الوطنية



وفد حزب الجبهة الوطنية