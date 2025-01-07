وفد الجبهة الوطنية يقدم التهنئة للبابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

وأعرب وفد الجبهة الوطنية عن خالص تهنئته للبابا تواضروس وأقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد، مؤكدين أن شعب مصر بمسلميه ومسيحييه نسيج واحد يجمعهم وطن وآمال واحدة في بناء مستقبل مشرق ومشرف لأبناء الوطن ..داعين الله أن يحفظ مصر قيادة وشعبا وأن يعيد هذه الأيام على الجميع بالمزيد من الإخاء والمحبة والترابط.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012