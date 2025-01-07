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شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الجبهة الوطنية يقدم التهنئة للبابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازقالثلاثاء، 07 يناير 2025 05:19 م
قام وفد حزب الجبهة الوطنية بزيارة للكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وقدم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وأعرب وفد الجبهة الوطنية عن خالص تهنئته للبابا تواضروس وأقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد، مؤكدين أن شعب مصر بمسلميه ومسيحييه نسيج واحد يجمعهم وطن وآمال واحدة في بناء مستقبل مشرق ومشرف لأبناء الوطن ..داعين الله أن يحفظ مصر قيادة وشعبا وأن يعيد هذه الأيام على الجميع بالمزيد من الإخاء والمحبة والترابط.
ضم الوفد الدكتور عاصم الجزار رئيس الهيئة التأسيسية ووكيل المؤسسين لحزب الجبهة الوطنية و السيد القصير وزير الزراعة السابق ود.سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى السابقة والإعلامية دينا عبد الكريم عضو مجلس النواب و علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية السابق .
وفد حزب الجبهة الوطنية
وفد حزب الجبهة الوطنية
وفد حزب الجبهة الوطنية
وفد حزب الجبهة الوطنية
وفد حزب الجبهة الوطنية
وفد حزب الجبهة الوطنية
وفد حزب الجبهة الوطنية
وفد حزب الجبهة الوطنية
وفد حزب الجبهة الوطنية
وفد حزب الجبهة الوطنية
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