شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس محكمة الجنايات ينعى وفاة الفريق جلال هريدى مؤسس سلاح الصاعقة والان مع تفاصيل الخبر

نعى المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة وفاة الفريق جلال هريدى مؤسس سلاح الصاعقة ورئيس حزب "حماة الوطن"وعضو مجلس الشيوخ الذى وافتة المنية فى الساعات الأولى عن عمر يناهز 96 عامًا.

وقال المستشار سامح عبد الحكم ناعيا الراحل بأنه قدم مسيرة طويلة من العطاء والتضحية فى خدمة الوطن تاركًا ذكريات خالدة فى سجلات التاريخ العسكرى والسياسى لمصر.

وأشار إلى أن مصر فقدت أحد أبرز القادة العسكريين فى تاريخها الحديث، بعد أن قدم إسهامات كبيرة فى تأسيس سلاح الصاعقة وشارك فى العديد من الحروب المصيرية ومنها العدوان الثلاثى على مصر 1956، وحرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة 1973.

كما كان له دور بارز فى الحياة السياسية من خلال تأسيس حزب حماة الوطن.

وتقدم المستشار سامح عبد الحكم بخالص العزاء لأسرة الفقيد وأبناء القوات المسلحة داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.