بري تابع المستجدات السياسية والميدانية مع المنسقة الأممية في لبنان

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، في عين التينة، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت (Jeanine Hennis-Plasschaert). هذا، وتناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية.

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