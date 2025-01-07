عائلات الأسرى الإسرائيليين أغلقت الشارع المؤدي إلى مقر وزارة الدفاع بتل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة شاملة

أغلقت عائلات الأسرى الإسرائيلين المحتجزين بغزة الشارع المؤدي إلى مقر وزارة الدفاع بتل أبيب لمطالبة الحكومة بإبرام صفقة شاملة. وفي وقت سابق، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "المجلس الوزاري المصغر يناقش قضايا بينها صفقة التبادل والأوضاع في لبنان وسوريا والضفة".

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