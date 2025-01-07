الجيش الأوكراني: بدأنا عملية عسكرية جديدة في منطقة كورسك

أعلن الجيش الأوكراني، عن بدء عملية عسكرية جديدة في منطقة كورسك الروسية، فوق ما نقلت وكالة "رويترز".

في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية كبّدت القوات المسلحة الأوكرانية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، خسائر بلغت أكثر من 235 عسكريًا، إضافة إلى معدات عسكرية، خلال الـ24 الساعة الماضية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق لوكنيا، كوباتكين، ليبيديفكا، نيكولسكي، سودزا وتشيركاسي بوريتشنوي".