خارجية فرنسا: لودريان سيبدأ اليوم زيارة إلى بيروت وسيحضر الجلسة الانتخابية في 9 كانون الثاني

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أنّ "المبعوث الخاص إلى لبنان جان إيف لودريان سيبدأ اليوم زيارة إلى بيروت وسيحضر جلسة البرلمان المقررة في 9 كانون الثاني لانتخاب رئيس للجمهورية".

في وقت سابق من اليوم، بحث وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، مع لودريان آخر التطورات في لبنان، كما تم بحث ملف الاستحقاق الرئاسي في لبنان، حيث أكد الوزير عبد العاطي "ضرورة التوصل إلى توافق لبناني بملكية وطنية خالصة، لإنهاء الفراغ الرئاسي، بعيدًا عن أي إملاءات خارجية، وشدد على أهمية تعزيز عمل المؤسسات الوطنية اللبنانية لتجاوز هذه المرحلة الحرجة"، وفق الخارجية المصرية.