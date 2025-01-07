أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن "انتشار للجيش اللبناني على مدخل بلدة طيرحرفا". إلى ذلك، نقل مراسل "النشرة" بأنّه "بعد أن تجهزت دورية من الجيش اللبناني للتوجه نحو القوزح والصالحاني وعيتا الشعب لتفقد عدد من مراكزه، عمدت القوات الإسرائيلية إلى تنفيذ تفجير بين رامية والقوزح وعيتا الشعب والتمشيط داخل عيتا الشعب".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": انتشار للجيش اللبناني على مدخل طيرحرفا والقوات الإسرائيلية نفذت تفجيرًا بين رامية والقوزح وعيتا الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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