الفنيون المناوبون في المطار يعلقون قرار التوقف عن العمل الليلي

أعلن الفنيون المناوبون في مطار بيروت الدولي، في بيان، تعليق التوقف عن العمل الليلي، وذلك افساحاً في المجال لإصدار مشروع مرسوم تعديل قيمة ساعة العمل الليلي.
وأوضحوا أن ذلك جاء "عطفا على البيان الصادر بتاريخ 2024/12/30، والذي اوضح فيه الفنيون المناوبون في المطار انهم سيتوقفون عن العمل الليلي بتاريخ 2025/1/7، بعد تأخير غير مبرر من مجلس الخدمة المدنية دام ثلاثة اشهر، لإبداء الراي في مشروع مرسوم تعديل قيمة ساعة العمل الليلي".
وأكّدوا أنّه تم اتخاذ القرار "بما أن مجلس الخدمة المدنية قد أحال مشروع المرسوم على مجلس الوزراء للاستكمال، وبعد ان قام وزير الاشغال العامة و النقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية بالاتصال برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لإنهاء مشروع المرسوم في مجلس شورى الدولة، وبعد اللقاء المثمر مع وزير الاشغال العامة و النقل والمدير العام للطيران المدني".
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