شرف الدين انسحب من الجلسة الحكومية على خلفية سحب ميقاتي بند المصارف

انسحب وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين من الجلسة الحكومية في السراي، بعد مشادة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على خلفية سحب بند المصارف.

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