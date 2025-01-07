شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "دفاع النواب" ناعيا الفريق جلال الهريدى: خدم وطنه لآخر نفس من عمره والان مع تفاصيل الخبر

تقدم النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، بخالص العزاء في وفاة الفريق جلال الهريدي، مؤسس سلاح الصاعقة المصرية، ورئيس حزب حماة الوطن، وعضو مجلس الشيوخ، الذي وافته المنية مساء امس الاثنين.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مصر فقدت رمزًا وطنيًا وقيمة عسكرية كبيرة، مضيفًا أن الراحل أفنى عمره في خدمة وطنه، وكان له دورًا وطنيًا مشرفًا في مرحلة مهمة من تاريخ الوطن وكان مثالا يحتذى به، قائلا: "كان زميلا وصديقا وأخا على مدار عقود من العمل، وخدم وطنه لآخر نفس من عمره".

وأشار النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، إلى أن الفريق جلال الهريدي كان شخصية وطنية متفردة وقدم جهودا واسهامات بالغة الأهمية فى خدمة وطنه وشعبه من خلال كافة المواقع التي شغلها علي مدار حياته، وخاصة في أحد أهم المراحل التي مرت بها مصر، وأنه اتسم بدماثة الخلق والمسئولية وروح التعاون مما أكسبه حب واحترام الجميع.

ودعا اللواء أحمد العوضي، المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يجعل ما قدمه لخدمة الوطن في ميزان حسناته.. وإن لله وإن إليه راجعون.

ومن جانبه، نعي النائب اللواء دكتور حاتم حشمت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب حماة الوطن، ببالغ الحزن والأسي وفاة الفريق جلال الهريدي، مؤسس سلاح الصاعقة المصرية ورئيس ومؤسس حزب حماة الوطن، الذي انتقل الي جوار ربه مساء أمس، سائلا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته.

وأضاف اللواء حاتم حشمت، إن مصر فقدت أحد أقوي رجال رموزها العسكرية الذي خدم الوطن كمقاتل وما تلاها من تأسيسية ورئاسته لحزب حماة الوطن ونائبا بمجلس الشيوخ، قائلا: "كان قائدا وأب وصديق وأخ للجميع خلال سنوات طويلة من العمل العسكري والسياسي والبرلماني وخدم وطنه لآخر نفس".

وقال اللواء حاتم حشمت، إن الفقيد كان من أخلص الرجال الذين خاضوا غمار التحدي من أجل وطننا العظيم، ولم يدخر من أجله جهدا وبذل الغالي والنفيس، بل كان دائما في صدارة رجال مصر المدافعين عنها في لحظات فارقة ودقيقة من تاريخها علي مدار عقود، معربا عن خالص عزائه لأسرته وذويه وللشعب المصري وأبنائه وتلاميذه من كبار القادة. رحم الله الفقيد العزيز وأسكنه الفردوس الأعلى.