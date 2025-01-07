شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة توزع وجبات غذائية فى 98 كنيسة احتفالا بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

في إطار تعزيز قيم المحبة والتلاحم الوطني، تقدمت مؤسسة حياة كريمة بخالص التهاني للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تأتي هذه المناسبة للتأكيد على قيم السلام والإخاء التي تجمع المصريين تحت مظلة واحدة.

وفي هذا السياق، نظمت مؤسسة حياة كريمة مبادرة مميزة بمناسبة عيد الميلاد المجيد للعام الثاني على التوالي، تضمنت توزيع وجبات غذائية في 98 كنيسة موزعة على عدة محافظات، من بينها القاهرة، الجيزة، الغربية، والإسكندرية.

كما شملت الفعالية الاحتفال في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، إلى جانب توزيع الحلويات والبالونات التي أدخلت الفرحة على قلوب الأطفال خلال الاحتفالات.

يأتي هذا الدور المجتمعي امتداداً لجهود المؤسسة في تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، مع الحرص على تعزيز أواصر الوحدة الوطنية من خلال مشاركتها في المناسبات الكبرى.

صرحت بثينة مصطفى، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة والمتحدث الرسمي، قائلة: “عيد الميلاد المجيد هو مناسبة عظيمة تعكس قيم التسامح والمحبة التي تجمع أبناء الشعب المصري، في مؤسسة حياة كريمة، نؤمن بأهمية دورنا المجتمعي في تحقيق التكافل وتعزيز التضامن بين الجميع، وتوزيع هذه الوجبات خلال العيد، تعكس التزامنا بتقديم الدعم الحقيقي لأبناء الوطن، ومشاركتنا تأتي تأكيداً على وحدة المصريين تحت راية واحدة".

واختتمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على استمرارها فى إطلاق مبادرات نوعية تستهدف تعزيز التكافل المجتمعى، وتوسيع نطاق أعمالها لخدمة جميع فئات الشعب المصرى، خاصة فى المناسبات التي تعكس القيم الإنسانية والوطنية.



احتفال حياة كريمة بعيد الميلاد



احتفال حياة كريمة بعيد الميلاد