شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: كلمة الرئيس السيسي بالاحتفال بعيد الميلاد تضمنت رسائل حاسمة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الكاتدرائية أكدت أهمية الحفاظ على النسيج الوطنى لمواجهة التحديات، والحفاظ على تلاحم وتماسك المجتمع المصرى فى إطار العدالة والمساواة التى توفرها الدولة المصرية للجميع.

وأكد الديب، أن كلمة الرئيس بكاتدرائية ميلاد المسيح لتهنئة البابا تواضروس الثانى والإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، شددت على أن مصر دولة قوية وستبقى قوية بأبنائها ولحمته الوطنية، وفى نفس الوقت أهمية الوحدة الوطنية والحفاظ على النسيج الوطنى كدرع قوى قادر على مواجهة التحديات فى ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.

وأشار النائب إبراهيم الديب، إلى أن الرئيس أكد خلال كلمته على وعى الشعب المصرى، وأن المصريين قادرين على تخطى الصعاب ومواجهة التحديات، مثمنًا دور قداسة البابا تواضروس كشخصية وطنية بارزة تحظى بتقدير كبير لدوره فى تعزيز وحدة المصريين، مؤكدا أن مصر ستبقى نموذجًا وطنيا للتعايش السلمى والتسامح بين أبنائها.

وأشاد النائب إبراهيم الديب، بتماسك الشعب المصرى وأنه نسيج واحد، واللحمة الوطنية للمصريين جميعهم، وأن هذه التماسك هو كلمة السر فى مواجهة الصعاب وتخطى التحديات التى تشهدها المنطقة، قائلا:" نجحت الدولة المصرية بفضل تلاحم المصريين جميعهم ووقوفهم صفا واحدا تحت راية الوطن، وتبقى اللحمه الوطنية المصرية نموذجا يحتذى به، وأن مصر كانت وستظل بتنوعها الدينى والثقافى، صامدة فى وجه كل محاولات التفريق، وتسعى لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة رغم كل ما تشهده المنطقة من أحداث متلاحقة.