أعلنت وكالة الصين الجديدة للأنباء (شينخوا) الرسمية، ارتفاع حصيلة الزلزال الذي بلغت قوته 6,8 درجات والذي ضرب كانتون دينغري في منطقة التيبت في جبال الهيمالايا في جنوب غرب الصين، إلى 95 قتيلًا و130 جريحًا.

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة الزلزال في التيبت إلى 95 قتيلًا و130 جريحًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.