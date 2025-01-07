رئيس الصين وجّه ببذل الجهود كافة بأعمال البحث والإنقاذ ومساعدة المتضررين إثر الزلزال

أكّد الرّئيس الصّيني ​شي جينبينغ​ (Xi Jinping)، أنّه "يجب بذل كلّ جهد ممكن في أعمال البحث والإنقاذ، وتقديم المساعدة للمتضرّرين إثر الزّلزال الّذي ضرب منطقة التيبت، وتقليل الخسائر البشريّة ومنع الآثار السّلبيّة الثّانويّة، وإعادة توطين ضحايا الكارثة ومواصلة أعمال الإغاثة".

وشدّد في بيان، على ضرورة تعزيز الرّصد والإنذار المبكر من الزّلازل وترميم البنية التّحتيّة المتضرّرة في أسرع وقت ممكن، وتوفير الظّروف المعيشيّة الأساسيّة للنّاس وضمان قضائهم الشّتاء في دفء وأمان.

وكان قد وقع زلزال بلغت قوّته 6,8 درجات على مقياس "ريختر" في مقاطعة تينغري بمقاطعة شيغاجي بمنطقة التبت ذاتيّة الحكم في الصين، وأدّى إلى مقتل 53 شخصًا وإصابة 62 آخرين.