أكّد الرّئيس الصّيني شي جينبينغ (Xi Jinping)، أنّه "يجب بذل كلّ جهد ممكن في أعمال البحث والإنقاذ، وتقديم المساعدة للمتضرّرين إثر الزّلزال الّذي ضرب منطقة التيبت، وتقليل الخسائر البشريّة ومنع الآثار السّلبيّة الثّانويّة، وإعادة توطين ضحايا الكارثة ومواصلة أعمال الإغاثة".
وشدّد في بيان، على ضرورة تعزيز الرّصد والإنذار المبكر من الزّلازل وترميم البنية التّحتيّة المتضرّرة في أسرع وقت ممكن، وتوفير الظّروف المعيشيّة الأساسيّة للنّاس وضمان قضائهم الشّتاء في دفء وأمان.
وكان قد وقع زلزال بلغت قوّته 6,8 درجات على مقياس "ريختر" في مقاطعة تينغري بمقاطعة شيغاجي بمنطقة التبت ذاتيّة الحكم في الصين، وأدّى إلى مقتل 53 شخصًا وإصابة 62 آخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الصين وجّه ببذل الجهود كافة بأعمال البحث والإنقاذ ومساعدة المتضررين إثر الزلزال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.