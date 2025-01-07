الجيش الكوري الجنوبي: يُرجح أن يكون ادعاء كوريا الشمالية بمسافة تحليق الصاروخ الباليستي هو خداع

أعلن المتحدّث باسم هيئة الأركان المشتركة في ​كوريا الجنوبية​ لي سونغ-جون، بعد إعلان كوريا الشّماليّة أنّها أجرت تجربةً ناجحةً على صاروخ باليستي جديد متوسّط المدى مزوّد برأس حربي فرط صوتي السّرعة، أمس الإثنين، وقد حلّق على مسافة 1,500 كيلومتر بسرعة تفوق سرعة الصّوت بـ12 مرّة، أنّ "من المرجّح للغاية أن يكون ادّعاء ​كوريا الشمالية​ بمسافة التّحليق والذّروة الثّانية، هو خداع".

وأشار، في إحاطة إعلاميّة دوريّة، إلى أنّه "بلغ مدى التّحليق الّذي تمّ تحليله من قبل كوريا الجنوبيّة والولايات المتّحدة واليابان نحو 1,100 كيلومتر، ولم يصل الصّاروخ إلى الذرّوة الثّانية"، نافيًا بذلك قول كوريا الشّماليّة إنّ الصّاروخ وصل إلى الذّروة الثّانية على ارتفاع 42,5 كيلومترًا.

وكانت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبيّة كانت قد ذكرت في وقت سابق، أنّ الصّاروخ الباليستي الّذي أُطلق من منطقة بيونغ يانغ، حلّق على مساحة نحو 1,100 كيلومتر، قبل أن يسقط في البحر الشرقي.