ماكرون انتقد دول إفريقية بسبب عدم امتنانها لفرنسا بعد محاربتها الإرهاب في منطقة الساحل

انتقد الرّئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، الدّول الأفريقيّة بسبب عدم امتنانها لفرنسا بعد محاربتها الإرهاب في منطقة السّاحل.

وأشار إلى أنّه "كانت بيننا وبين إفريقيا علاقة أمنيّة، وفي الواقع كانت ذات منفعة متبادلة"، موضحًا أنّه "كان أحد الملفّات المشتركة هو التزامنا بمحاربة الإرهاب منذ عام 2013. كنّا على حق، أعتقد أنّهم نسوا أن يقولوا شكرًا، لا بأس، سيأتي ذلك الشّكر مع الوقت".

ولفت ماكرون إلى أنّ فرنسا خرجت من العديد من الدّول بسبب الانقلابات. وأكد أنه قبل ذلك كانت القوّات الفرنسيّة موجودة "بناءً على طلب الدّول ذات السّيادة"، وبعد تغيير السلطة غادرت القوّات لأنّ فرنسا "ليست قوّة تساعد انقلابيّين".

وفي السنوات الأخيرة، اضطرت فرنسا إلى سحب قوّاتها من عدد من الدول الإفريقيّة. ولا تزال تحتفظ بأربع قواعد عسكريّة في إفريقيا، وتقع أكبر قاعدة في عاصمة ساحل العاج أبيدجان، حيث يتمركز 950 جنديًّا.