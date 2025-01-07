شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الاجتماع التحضيرى للنسخة الثانية من ملتقى الأحزاب والكيانات السياسية والان مع تفاصيل الخبر

استضاف حزب مستقبل وطن إجتماعاً تحضيرياً للإعداد للنسخة الثانية من ملتقى الأحزاب والكيانات السياسية بمقر الأمانة المركزية للحزب بالتجمع الخامس بمشاركة واسعة ضمت أكثر من 50 كياناً من بينها أحزاب الشعب الجمهورى وحماة الوطن، والمؤتمر، والمصرى الديمقراطى، والحرية المصرى، والتجمع، والإصلاح، والتنمية، والعدل، والشعب الديمقراطى والمصريين، والأحرار الاشتراكيين، إلى جانب رئيس حزب إرادة جيل ومُنسق عام تحالف الاحزاب المصرية والذى يضم فى عضويته 42 حزباً.

واستهدف الإجتماع، التشاور حول الخطوط العريضة، لموضوعات النسخة الثانية من الملتقى، والتي يأتي على رأسها ضرورة اصطفاف الكيانات السياسية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين الكيانات السياسية المتعددة فيما يمكن الوصول إليه من توافقات لمواجهة القضايا الوطنية الكبرى، وخاصة القضايا التى تهدد الأمن القومى المصرى.

وتداول الحضور الرؤى والآراء الخاصة بتطوير العمل الحزبي في المرحلة المقبلة، بما يعزز من حضور الأحزاب في الحياة السياسية، ويمكنها من لعب دور أكثر حيوية في رسم السياسات العامة وصناعة القرار والقيام بوظيفتها كحلقة وسيطة بين السلطة والمجتمع، في اتجاه تحقيق تطلعات الشعب، وتعزيز التجربة الديمقراطية في البلاد كما تم التوافق خلال الاجتماع على استمرار عقد مثل هذا النوع من الاجتماعات و التى من شأنها إثراء الحياة السياسية المصرية.

وكانت النسخة الأولى من «ملتقى الأحزاب السياسية»، انطلقت في يونيو عام 2023، تحت شعار (حصاد عام مضى ورؤية عام مُقبل) وتضمنت إستعراض أبرز جهود الأحزاب ووضع الرؤى المُستهدفة في محاور (الأجندة التشريعية - النشاط السياسي الحزبي - العمل المُجتمعي) .. والتأكيد على دعم الموقف الرسمي للدولة المصرية والقيادة السياسية بشأن القضية الفلسطينية.