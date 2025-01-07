شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر مهنئا البابا تواضروس: احتفالات عيد الميلاد رمزا لوحدة نسيج الوطن والان مع تفاصيل الخبر

توجه حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، بخالص التهاني والتبريكات إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وإلى جميع الإخوة الأقباط، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.



وقال حزب المؤتمر، في بيان له، إن الأعياد الوطنية والدينية في مصر هي مناسبة للتأكيد على وحدة النسيج الوطني بين جميع أبناء الوطن، مسلميهم ومسيحييهم، حيث تجمعنا قيم التسامح والعيش المشترك، وتعزز علاقات الأخوة التي كانت وستظل أساسًا ثابتًا لمجتمعنا.



وأشاد حزب المؤتمر، بالدور الوطني الذي يلعبه قداسة البابا تواضروس الثاني في تعزيز التآخي بين أبناء الشعب المصري، وفي نشر قيم المحبة والوحدة التي تتجلى بوضوح في جميع المناسبات، مشيراً إلى أن قداسة البابا يمثل رمزًا للتسامح والتعايش الذي تتفرد به مصر عبر تاريخها.

وأضاف حزب المؤتمر، أن عيد الميلاد المجيد هو مناسبة لإبراز قيم الإنسانية والتعايش السلمي، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة بالخير والبركات، وأن يحفظها قيادةً وشعباً، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يؤكد دائمًا على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية والعمل المشترك من أجل مستقبل أفضل لجميع المصريين.



