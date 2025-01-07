شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجبهة الوطنية يهنئ الشعب المصرى والأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

هنأ حزب الجبهة الوطنية الشعب المصرى وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد زار مقر كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة ليشارك في احتفالات عيد الميلاد المجيد، وقال "كل عام وأنتم بخير وقداسة البابا بخير وسلام، وإحنا كلنا إن شاء الله بخير وسلام، واحنا كمان بنحبكم وأنتم إخواتنا وحبايبنا.. وبنتعامل مع الأمور بشرف وأمانة ونزاهة".



وأضاف: "إن شاء الله عام سعيد، وسنة إن شاء الله تبقى أفضل من السنوات الماضية، وبتابع كل الأمور وبشوف كل ردود الأفعال، والقلق يمكن يكون مبرر، ولازم تعرفوا، ومش بكلمكم أنتم بس، بكلم الدنيا في مصر وبرا مصر من خلالكم، إن شاء الله السنة دي تبقى أفضل من السنوات اللي فاتت".