شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن محسب: زيارة الرئيس السيسي للكاتدرائية تعزز الترابط بين مكونات الشعب والان مع تفاصيل الخبر

توجه الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بالتهنئة لشعب مصر العظيم بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مثمنا زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، للمشاركة في احتفالات عيد الميلاد المجيد، مشيرا إلى أن الزيارة باتت تقليدا سنويا يُجسد الوحدة الوطنية بين المصريين، ويرسخ قيم المواطنة والمساواة في الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع.

وقال "محسب"، إن كلمة الرئيس تضمنت عدد من الرسائل الهامة للشعب المصري من بينها التأكيد على أهمية المحبة والتماسك بين أبناء الوطن، باعتبارها خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية، مؤكدا أن المشهد داخل الكاتدرائية بعث برسالة مهمة للعالم وهى أن المصريون يتمسكون بقيم التسامح والتعايش المشترك، وأن مصر بتاريخها وحضارتها، قادرة على مواجهة التحديات بوحدة وتماسك شعبها.

وأكد عضو مجلس النواب، أن زيارة الرئيس السيسي تحمل في طياتها رسالة مباشرة للداخل والخارج تتمثل في التزام الدولة المصرية بدعم قيم المواطنة والوحدة الوطنية، خاصة في أوقات تشهد المنطقة تحديات متعددة تتطلب تعزيز التماسك الداخلي، معتبرا المحبة ركيزة أساسية لحماية الوطن، وأن التماسك الاجتماعي هو الأساس لمواجهة أي تهديد أو انقسام، ومن ثم الحفاظ على صورة مصر كدولة قوية بتنوعها، حيث المسلمين والمسيحيين شركاء في الوطن.

وشدد النائب أيمن محسب، على أنا زيارة الرئيس للكاتدرائية تساهم في تعزيز الترابط بين مكونات الشعب المصري، خاصة في ظل محاولات بعض الأطراف لإثارة الفتن، ورسالة للجميع" مصر للجميع، ولا مكان للطائفية"، وهو ما يُظهر قوة النسيج الوطني.