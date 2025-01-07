الدفاع الاميركية: الولايات المتحدة أرسلت 11 معتقلا يمنيا من معتقل غوانتانامو إلى سلطنة عُمان

ذكرت وزارة الدفاع الأميركية إن الولايات المتحدة أرسلت 11 معتقلا يمنيا من معتقل غوانتانامو إلى سلطنة عُمان، في عملية إعادة توطين كبرى تخفض عدد السجناء إلى 15 شخصا فقط.
وذكر الجيش الأمريكي في بيان، أن الولايات المتحدة تقدّر استعداد حكومة عُمان والشركاء الآخرين لدعم الجهود الأميركية الجارية التي تركز على خفض عدد المعتقلين بشكل مسؤول، وإغلاق معتقل غوانتانامو في نهاية المطاف.
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