شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يدعو إلى ضم كندا للولايات المتحدة.. ويكشف المميزات والان نبدء بالتفاصيل

تهديدات ترامب لكندا

استقالة جاستن ترودو

الانتخابات التشريعية في كندا

الدمام - شريف احمد - دعا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بعيد إعلان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو استقالته، إلى ضم كندا لأراضي الولايات المتحدة.وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "إذا اندمجت كندا مع الولايات المتحدة، فلن تكون هناك تعريفات جمركية".وتابع ترامب: ستنخفض الضرائب بشكل كبير، وستكون كندا آمنة تمامًا من تهديد السفن الروسية والصينية التي تحيط بها باستمرار".كان هدد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 25 في المئة على السلع الكندية والمكسيكية، بمجرد توليه الرئاسة.وتعد الولايات المتحدة هي الشريك التجاري الأكبر لكندا ووجهة 75 في المئة من صادراتها، ويعتمد عليها نحو مليوني كندي من إجمالي السكان البالغ عددهم 41 مليون نسمة.كان أعلن رئيس الحكومة الكندية جاستن ترودو، استقالته من منصبه الذي يتولّاه منذ عشرة أعوام، موضحًا أنّه سيواصل تسيير الأعمال إلى أن يختار حزبه خليفة له.وجاءت هذه الخطوة بعدما واجه ترودو في الأسابيع الأخيرة ضغوطا كثيرة، مع اقتراب الانتخابات التشريعية وتراجع شعبية حزبه إلى أدنى مستوياتها في استطلاعات الرأي.كما أعلن في الوقت ذاته تعليق عمل البرلمان حتى مارس، تسيير الأعمال لإعطاء حزبه الوقت لاختيار بديل له.وأضاف وقد بدا عليه التأثر "هذا البلد يستحق خيارًا حقيقيًا في الانتخابات المقبلة. لقد أصبح واضحًا لي أنّه إذا كان علي أن أخوص معارك داخلية، لا يمكنني أن أكون رئيسًا للحكومة".ومن المتوقع أن يكون على رأس الحكومة في العشرين من كانون الثاني/يناير، خلال حفل تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة.يأتي إعلان ترودو مع اقتراب إجراء الانتخابات التشريعية في موعد أقصاه تشرين الأول/أكتوبر 2025.كانت أكدت لوري تورنبول الأستاذة في جامعة دالهاوسي لوكالة فرانس برس أنّ السياق السياسي الحالي "غير عادي"، وتتحرّك العديد من الشخصيات خلف الكواليس لتولي قيادة الحزب خلال موسم أعياد الميلاد ورأس السنة.وأفاد مصدر داخل الحزب الليبرالي فرانس برس، بأنّ الحاكم السابق لبنك كندا مارك كارني (59 عاما)، الذي يشغل منصب مستشار اقتصادي للحزب منذ الصيف الماضي، كثّف تحرّكاته في الأيام الأخيرة لتقييم مستوى الدعم الذي يحظى به داخل الحزب.