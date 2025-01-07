شكرا لقرائتكم خبر عن بقوة 5.2 درجة.. زلزال يضرب محافظة بوشهر جنوبي إيران والان نبدء بالتفاصيل

الزلازل في إيران

زلازل إيران

الدمام - شريف احمد - صرح كوريش دهقان مدير عام الأزمات في محافظة بوشهر جنوبي إيران، أن زلزالًا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة "ريز" في مقاطعة جام جنوب المحافظة.وأشار دهقان في تصريح لوكالة أنباء (إرنا) مساء الاثنين إلى تسجيل هذا الزلزال على عمق 20 كيلومترا من الأرض.ولم يدل دهقان بمزيد من التفاصيل، وتتعرض إيران لزلازل بصورة متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية.وكان أكثر الزلازل دموية، زلزال بقوة 7.7درجة، وقع شمال غربي البلاد في عام 1990 خلف 37ألف قتيل و 100 ألف مصاب.وفي الشهر الماضي، ضرب زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، قرية "سيرج" التابعة لمحافظة كرمان جنوب شرقي إيران.وذكر مركز رصد الزلازل الإيراني، حينها أن هذا الزلزال وقع عند الساعة السادسة و48 دقيقة بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 8 كيلومترات عن سطح الأرض، بحسب وكالة (إرنا).