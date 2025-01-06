فرنسا: سندعم العملية الانتقالية في سوريا لبناء دولة ذات سيادة

ابوظبي - سيف اليزيد - باريس (وكالات)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن باريس ستدعم العملية الانتقالية في سوريا من أجل بناء دولة «حرة ذات سيادة» عقب الإطاحة بنظام الأسد.

جاء ذلك في كلمة خلال الاجتماع السنوي للسفراء الفرنسيين، أمس، في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس بشأن أولويات السياسة الخارجية الفرنسية.

وأكد ماكرون أن العملية الانتقالية في سوريا يجب متابعتها بجدية.

وأشار إلى أنهم «سيدعمون العملية الانتقالية نحو بناء دولة حرة ذات سيادة في سوريا تعكس التنوع العرقي والسياسي والطائفي في البلاد».

وأضاف الرئيس الفرنسي أن هذا الدعم سيستمر على المدى الطويل.

وفي سياق متصل، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إن الجامعة تواصلت مع وزارة الخارجية في الإدارة السورية الجديدة لترتيب زيارة إلى دمشق خلال أيام، من أجل تقديم تقرير إلى الدول الأعضاء بشأن الأحداث في سوريا.

وأضاف زكي، في تصريحات تلفزيونية، أن «شغل الإدارة السورية الجديدة لمقعد سوريا في الجامعة سيكون قرار الدول الأعضاء، وليس الأمانة العامة».