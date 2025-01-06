هوكشتاين يلتقي ميقاتي في السرايا الحكومية

استقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الموفد الأميركي آموس هوكستين بالسراي الحكومي بحضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون ورئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار الجنرال الاميركي جاسبر جيفيرز.

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