شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة: قدمنا أكثر من 90 ألف نشاط ثقافى وفنى خلال 2024 والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، إنه تلقى باهتمام كبير طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة دينا محمد نبيل هلالي، والذي مفاده التأكيد على أهمية استغلال القصور الثقافية التابعة للوزارة الثقافة المصرية، لتعزيز الوعي لدى الشباب المصري بقضايا الوطن المتعددة، مع استعراض البرامج المتعددة التي تقدمها وزارة الثقافة في هذا الصدد.

وتابع الوزير في كلمته أمام مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الاثنين: شهدت الهيئة العامة لقصور الثقافة، حراكًا ثقافيًا مميزًا من خلال تنظيم الفعاليات والمبادرات التي تعكس رؤيتها والتزامها بتحقيق التنمية الثقافية الشاملة، في إطار رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2023"، والتي تشمل في محاورها نشر الثقافة في مختلف ربوع الجمهورية، وفي هذا الإطار، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، على سبيل المثال خلال عام 2024، أكثر من 90 ألف نشاط ثقافي وفني، استفاد منها نحو 4 ملايين مواطن على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أنه تم افتتاح 3 مواقع، هى: مسرح فوزي فوزي الصيفي بأسوان، المسرح الصيفي بالطور في جنوب سيناء، وقصر الإبداع الفني بالحي السابع بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بتكلفة إجمالية تجاوزت 288 مليون جنيه، كما تتواصل الجهود لتطوير العديد من المواقع على مستوى الجمهورية لإدخالها منظومة العمل منها قصور ثقافة: "السويس، سوهاج، أبو قرقاص، الغردقة، الفيوم، حلوان، أسوان، المحلة، مسرح قصر ثقافة المنيا".

وأشار إلى أنه على مستوى الأنشطة الثقافية، تتنوع الفعاليات التي تقدمها الهيئة، وفق مجموعة من برامج العمل، منها برنامج العدالة الثقافية، والذي تنفذه الهيئة لرفع الوعي وجذب الجمهور بالقرى والمدن والفئات العمرية المختلفة للأسرة المصرية ضمن برنامج "العدالة الثقافية"، مستهدفة القرى والمناطق الأكثر احتياجًا لتقديم الخدمات الثقافية والفنية أهمها: مبادرة حياة كريمة"، حيث تم تنفيذ ٣٣٦ فعالية خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في ٤ محافظات، وهى: القليوبية، كفر الشيخ، الإسكندرية، والدقهلية، وبلغ عدد المستفيدين 23300 مستفيد، بخلاف الأنشطة المكثفة التي قدمتها الهيئة طوال العام بقرى حياة كريمة في المحافظات.

واستكمل الوزير: في "مبادرة إنت الحياة"، نفذت الهيئة 352 فعالية في 17 محافظة، وهى الجيزة، الأقصر، القليوبية، السويس، الشرقية، الغربية، الإسماعيلية، قنا، بني سويف، كفر الشيخ، دمياط، الدقهلية، البحر الأحمر، البحيرة، القاهرة، الفيوم، والمنيا، استفاد منها أكثر من 57 ألف مواطن.

وفي "مناطق الإسكان بديل العشوائيات"، قال إن الهيئة نفذت 4176 فعالية في (17) منطقة بـ (8) محافظات، هى: القاهرة، الجيزة، بورسعيد، الإسكندرية، كفر الشيخ، جنوب سيناء، الإسماعيلية، والدقهلية، استفاد منها أكثر من 86 ألف مواطن.

وعن "المسارح المتنقلة"، قال إنه تم تقديم 313 فعالية خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2024، في 5محافظات: أسيوط، الشرقية، كفر الشيخ، البحيرة، والإسكندرية، استفاد منها أكثر من 40 ألف مواطن، وفي مشروع "أهل مصر" والمُنفذ ضمن البرنامج الرئاسي لأبناء المحافظات الحدودية، والذي يهدف إلى تشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، فشهد تنفيذ 17 أسبوعًا وملتقى، لأطفال وشباب وفتيات المحافظات الحدودية، شارك بها أكثر من 3 آلاف مستفيد، كما تم تنفيذ مهرجان "أهالينا" بعدة محافظات منها: الشرقية، القاهرة، سوهاج، وأسيوط، بهدف بناء الإنسان واكتشاف مواهب النشء والشباب.