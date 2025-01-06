شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة للنواب: صناعة الوعى مسؤولية تشاركية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، إن الوزارة تواصل العمل الليل بالنهار من أجل تقيم أكبر قدر من الخدمات للشعب المصري، وهناك إجراءات طوال الوقت للنهوض بمستوى الخدمات الثقافية المقدمة للجمهور.

وأوضح هنو، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس،:" ترددت كلمة الوعى كثيرا فى الجلسة العامة، وهناك وعى جمعى ووعى فردى، وهناك فرق بين الوعى الفردى والجمعى سواء فى الجهة المعنية بصناعته او آليات التلقى، ووزارة الثقافة ليست وحدها المعنية بصناعة الوعى، وإن كان يقع عليها دور كبير ولكنها ليست المسئولة المسئولية الكاملة عن صناعة الوعى.

وأوضح وزير الثقافة، أن هناك مشكلة فى ميزانية قصور الثقافة، ولكن يتم العمل وفقا للموارد المتاحة، ولكل منطقة طبيعتها الخاصة فى جرعات الثقافة، ولهذا تعميم آلية وخطة العمل بشأن قصور الثقافة أمر غير صحى، وهذا يعود إلى أن لكل منطقة طبيعتها الخاصة التي من خلالها تقديم جرعة ثقافية معينة وفقا للعديد من الاعتبارات، مؤكدا أن وزارة الثقافة أول وزارة تعمل فاعليات فى الجامع والكنيسة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والمخصص لمناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تعزيز الحرف اليدوية، وطلب آخر بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو البرامج الثقافية، وآثارها على المدارك المعرفية للشباب وتطوير قصور الثقافة.