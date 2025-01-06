شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الفخرانى: الإخوان كانوا بيهاجموا اللى يعمل أنشطة موسيقية.. ورجعنا لحريتنا والان مع تفاصيل الخبر

"الحمد لله، رجعنا لحريتنا"، هكذا عبّر الفنان يحيى الفخراني، عضو مجلس الشيوخ، عن سعادته بعودة حرية الإبداع الفني، مشيدًا بالمناخ الذي تشهده مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يدعم حرية الفن والتعبير ويعزز دور الثقافة في بناء المجتمع، لاسيما بعد ما شهدته مصر من مرحلة ظلام إبان تولي الإخوان.

وقال "الفخراني" إنه فضل الفن على أن يصبح مٌعيدا في الجامعة، بعدما تقلد الترتيب الـ13 على دفعة كلية الطب، قائلاً: "عمري ما كنت أتاخر على بروفه.. والفضل في تعظيم هوايتي الأنشطة الطلابية التي كانت تجري في الجامعة، ونفسي تعود بنفس الزخم كما كانت".

وأضاف "الفخراني": "الإخوان لما حكموا بطلوا ممارسة الهوايات وكانوا بيضربوا اللي يعمل أنشطة موسيقية.. لكن الحمد لله رجعت لنا حريتنا"، داعيا وزارة التربية والتعليم إلي التكثيف من الأنشطة الطلابية في الجامعات وإعادتها إلي سابق عهدها.

وتابع الفنان يحيى الفخراني ممازحا: "كنت أتأخر على امتحان أمراض الباطنة، الأهم في البكالوريوس، لكن لا يمكن أتأخر على بروفة تجري داخل الكلية".

وعلق رئيس مجلس الشيوخ، قائلا: أزعم أن كبار الفنانين، كانوا يمارسون الأنشطة الفنية في الجامعات، ولكم علي الشعب إيدي بيضاء".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الإثنين التي خصصت لمناقشة طلب مُقدم من النائبة هالة كمال بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تعزيز الحرف اليدوية، وطلب مُقدم من النائب عبد الرحيم كمال بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو البرامج الثقافية، وآثارها على المدارك المعرفية للشباب وتطوير قصور الثقافة.