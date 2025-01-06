شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ: عدم الاهتمام بالثقافة سبب فى الفكر والسلوك المنحرف والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن الثقافة لها دور مهم فى المجتمعات، متابعا:" أزعم أن الثقافة القديمة هي التي أوصلتنا لما وصلنا إليه اليوم".

وتابع عبد الرازق، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة،:" أصبحت الثقافة ننظر لها نظرة تالية مع إنها رقم 1، وأزعم لو أحسن إدارة الموضوع من القديم وأخذ ما يستحق كان كفانا الكثير من السلوك المنحرف والفكر المنحرف اللى عمل الكلام ده كله، ولعل الشعوب تربي كما تربي الأطفال".

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أن ملف الثقافة فى حاجة للكثير والكثير، وأن تُصبح الثقافة من الأولويات لأنها تستحق ذلك.

وتشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، مناقشة طلب مُقدم من النائبة هالة كمال بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تعزيز الحرف اليدوية، وطلب مُقدم من النائب عبد الرحيم كمال بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو البرامج الثقافية، وآثارها على المدارك المعرفية للشباب وتطوير قصور الثقافة.