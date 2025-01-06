شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الشيوخ مٌحذرا: الشائعات أسقطت دول كبيرة والحروب مابقتش دبابات وطائرات والان مع تفاصيل الخبر

أكد المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، علي الإهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لقضية الثقافة والوعي، حتى لا نترك المواطن فريسة للمغامرين و المغرضين والمتآمرين، لافتاً إلي أن الشائعات أسقطت دول ونُظم كبيرة، قائلاً: الحروب دلوقتي مبقتش طائرات ودبابات وجميع دول العالم تتعرض للفتن والمؤامرات ولابد من الانتباه لهذا الامر الهام".

وشدد "أبو شقة" علي أهمية تفعيل قصور الثقافة المنتشرة في ربوع الجمهورية وإعدادها جيدا من كافة المناحي لإعداد كوادر تحقق فكرة الوعي، لافتاً إلى أن الثقافة لابد أن تكون أداة دعم لكل الدولة وأن يكون هناك تواصل مع كافة الجهات المعنية والمراكز الدينية المُتخصصة.

ونوه وكيل أول مجلس الشيوخ، إلي أن الإهتمام المصري بالثقافة هو تطبيق لنصوص الدستور، الذي أكد على الاهتمام بالهوية، وإتاحة الثقافة لكل المواطنين بدون تمييز الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة وتلتزم بدعمه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الإثنين، التي خصصت لمناقشة طلب مُقدم من النائبة هالة كمال بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تعزيز الحرف اليدوية، وطلب مُقدم من النائب عبد الرحيم كمال بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو البرامج الثقافية، وآثارها على المدارك المعرفية للشباب وتطوير قصور الثقافة.