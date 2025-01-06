شكرا لقرائتكم خبر عن السبب غير معروف.. حريق يودي بحياة 7 أشخاص في كيروف الروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي سبعة أشخاص مصرعهم جراء اندلاع حريق في منزل يقع بمقاطعة كيروف الروسية.

وذكرت مصدر إعلامية نقلًا عن وزارة الطوارئ الروسية، بأنه تم العثور على جثث سبع ضحايا من أصل 11 شخصًا في مكان الحريق، ولا يزال مصير الآخرين مجهولًا. حرائق روسيا وبحسب حاكم المقاطعة ألكسندر سوكولوف، تمكّن ثلاثة أشخاص من الهروب فورًا، فيما لا يزال سبب الحريق غير معروف حتى الآن.

يذكر أن روسيا شهدت في عام 2019 حادثتي حريق مماثلة، راح ضحيتهما تسعة أشخاص، جنوب ووسط روسيا.