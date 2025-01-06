رئيس "ثقافة الشيوخ": قضية الوعي الضمانة الأهم للحفاظ على استقرار الدولة

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أكد الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والآثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ، أهمية قضية الوعي باعتبارها الضمانة الأهم في الحفاظ علي استقرار الدولة، حيث لم تعد وجاهة اجتماعية بل أحد قضايا الأمن القومي الذي يجب الحفاظ عليها.

وقال "مسلم" خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الإثنين، إنه علي الرغم من الحديث المتكرر عن أهمية الوعي دون تحرك حكومي مباشر في الدفع نحو هذه القضية، سوءا بتخصيص ميزانيات ضخمة لتمكين قصور الثقافة من القيام بدورها، أو بعقد اجتماعات علي مستوي كافة الوزارات المعنية بقضية الوعي للخروج بمنتج ورؤية متكاملة فيما بينها.

وأضاف محمود مسلم، أن المشكلة الأكبر هي عدم تخصيص ميزانيات مناسبة وكافية، قائلا: "يجب قبل محاسبة وزارة الثقافة، أن نقدم لهم الأدوات ومنها المتالية، لنسأل فيما بعد عن المنتج.. البعض يسألنا لماذا لم تخرج القري مثل الأبنودي وأمل دنقل من جديد.. وسنعيد حديثنا مكررا ومكرراً.. السبب عدم وجود ميزانيات أو ترابط فيما بين الوزارات المعنية لوضع رؤية شاملة".

ونوه رئيس لجنة الثقافة والآثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ، إلي أهمية دور وزارة الثقافة، في إبراز الهوية الوطنية، فضلا عن كونها القوي الناعمة، مشدداً علي أهمية عودة قصور الثقافة إلي سابق عهدها لاسيما وهي الأكثر انتشاراً وتحقق معادلة التواصل المباشر مع الشباب، لإيصال قضايا هامة.

وأختتم محمود مسلم، كلمته بمطالبة الحكومة باتخاذ قرارات جريئة من أجل قضية الوعي، وتوفير الدعم اللازم والمناسب للنهوض بقصور الثقافة وتمكينها من القيام بدورها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الإثنين التي خصصت لمناقشة طلب مُقدم من النائبة هالة كمال بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تعزيز الحرف اليدوية، وطلب مُقدم من النائب عبد الرحيم كمال بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو البرامج الثقافية، وآثارها على المدارك المعرفية للشباب وتطوير قصور الثقافة.