بدء مؤتمر الإعلاميين لتدشين مركز مكافحة الشائعات وفوضى السوشيال ميديا

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الأحد، 05 يناير 2025 06:28 م

بدء منذ قليل، مؤتمر نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة عضو مجلس الشيوخ للإعلان إطلاق مركز مكافحة الشائعات، وإطلاق النقابة استراتيجيتها في خطة السيطرة على فوضى السوشيال ميديا ومكافحة الشائعات وتسليط الضوء على دور الإعلام في مواجهة تحديات العصر الرقمي.

وعرضت النقابه في بدايه المؤتمر فيلما تسجيليا عن النقابة ودورها في تنظيم الإعلام ومجهودتها خلال الأعوام الماضية خلال ضبط المشهد الإعلامي .

ويعقب ذلك كلمة السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والنائب الدكتور طارق سعده نقيب الاعلاميين عضو مجلس الشيوخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ولفيف من الإعلاميين والسياسيين وأعضاء من مجلس النواب والشيوخ.

وتشمل الخطة التي اعتمدتها نقابة الإعلاميين خلال استراتيجيتها ثلاثة محاور وهي إنشاء مركز مكافحة الشائعات بنقابة الإعلاميين، المحور الثاني: مكافحة المنشورات "الدوارة" على السوشيال ميديا، أما المحور الثالث: عقد جلسات دورية مع المؤثرين الهادفين على السوشيال ميديا.





مؤتمر الإعلاميين لتدشين مركز مكافحة الشائعات (1)



مؤتمر الإعلاميين لتدشين مركز مكافحة الشائعات (2)



مؤتمر الإعلاميين لتدشين مركز مكافحة الشائعات (3)



مؤتمر الإعلاميين لتدشين مركز مكافحة الشائعات (4)



مؤتمر الإعلاميين لتدشين مركز مكافحة الشائعات (5)



مؤتمر الإعلاميين لتدشين مركز مكافحة الشائعات (6)



مؤتمر الإعلاميين لتدشين مركز مكافحة الشائعات (7)



مؤتمر الإعلاميين لتدشين مركز مكافحة الشائعات (8)



مؤتمر الإعلاميين لتدشين مركز مكافحة الشائعات (9)



مؤتمر الإعلاميين لتدشين مركز مكافحة الشائعات (10)



مؤتمر الإعلاميين لتدشين مركز مكافحة الشائعات (11)



مؤتمر الإعلاميين لتدشين مركز مكافحة الشائعات (12)



مؤتمر الإعلاميين لتدشين مركز مكافحة الشائعات (13)



مؤتمر الإعلاميين لتدشين مركز مكافحة الشائعات (14)



مؤتمر الإعلاميين لتدشين مركز مكافحة الشائعات (15)