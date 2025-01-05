وزير الخارجية الفرنسي: ضرورة ألا تستغل أي قوة أجنبية سقوط حكم الأسد لإضعاف سوريا

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو "ضرورة ألا تستغل أي قوة أجنبية سقوط حكم الرئيس بشار الأسد لإضعاف سوريا". وذلك بعد يومين من زيارته دمشق ولقائه السلطات الجديدة.

وقال بارو في تصريحات لإذاعة "أر تي إل" الخاصة إن "سوريا تحتاج بطبيعة الحال الى مساعدة، لكن من الضروري ألا تأتي قوة أجنبية، كما فعلت لفترة طويلة روسيا وإيران (الحليفتان للأسد)، تحت ذريعة دعم السلطات أو دعم سوريا... وتُضعفها بشكل إضافي".

في سياق اخر، اشار الى أن "بلاده تساورها شكوك حيال رغبة الجزائر في التزام إحياء العلاقات الثنائية"، معبرا عن "مخاوفه بشأن قضية الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الموقوف منذ أسابيع".

وأضاف "لكننا نلاحظ مواقف وقرارات من جانب السلطات الجزائرية أثارت لدينا شكوكا حيال نية الجزائريين التزام خريطة الطريق هذه. لأن الوفاء بخريطة الطريق يقتضي وجود اثنين".