رويترز عن وزير المالية السوري: زيادة رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400% كإجراء طارئ

افادت وكالة "رويترز" نقلا عن وزير المالية السوري، عن "زيادة رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400% كإجراء طارئ"، مشيرة الى أن "زيادة الرواتب ستتكلف نحو 1.65 تريليون ليرة شهريا وستصرف الرواتب يومي 5 أو 6 كانون الثاني".

واوضح الوزير أن "زيادة الرواتب ستمول من خزينة الدولة والمساعدات الإقليمية والاستثمارات وربما الأصول السورية في الخارج بعد فك تجميدها".