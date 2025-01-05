افادت وكالة "رويترز" نقلا عن وزير المالية السوري، عن "زيادة رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400% كإجراء طارئ"، مشيرة الى أن "زيادة الرواتب ستتكلف نحو 1.65 تريليون ليرة شهريا وستصرف الرواتب يومي 5 أو 6 كانون الثاني".
واوضح الوزير أن "زيادة الرواتب ستمول من خزينة الدولة والمساعدات الإقليمية والاستثمارات وربما الأصول السورية في الخارج بعد فك تجميدها".
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز عن وزير المالية السوري: زيادة رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400% كإجراء طارئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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